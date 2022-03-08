青年盃／過去兩年跌得很深 陳奎儒跑出生涯最佳開季

過去兩年受到傷勢影響讓「台灣欄神」陳奎儒陷入生涯前所未有的低潮，不過在擺脫傷勢後他先是在東京奧運闖進準決賽，並且在今年初就跑出個人生涯開季最佳狀態，讓他坦言對於今年杭州亞運有高度期待，不僅要放眼金牌，更希望讓國際看到台灣欄架選手的實力。

陳奎儒去年在東京奧運挺進到準決賽，成為我國自1984年以來首位晉級男子110公尺準決賽的選手，而帶著首次奧運的參賽經驗，在今年開季陳奎儒也在前三場賽事都跑出亮眼成績，包括在春季盃以13秒87、港都盃則是以13秒73雙雙摘金。

而今天的青年盃決賽，陳奎儒則是在大逆風的情況下再跑出13秒86的成績，連續三場比賽都摘金且成績都不差，讓他直言在身體狀態仍未調整到最好的情況下，能跑出這樣的成績，確實有一種生涯最佳開季的感覺。

陳奎儒指出，除了在細節調整上做得比過去更好外，心態的改變是最大不同之處，「前兩年我真的跌得很深，但現在對於比賽有期待的感覺，心態也更加堅定。以前對於比賽就是順其自然，但現在比賽隨時會因為疫情取消，所以特別珍惜，加上今年又是亞運年，期待能把成績拉得更快一點。」

身為國內110公尺欄架的指標性選手，陳奎儒也坦言今年亞運確實背負著更大的任務，「不僅想要拿好成績、拿金牌，還希望跑出好的秒數，把跟各國的成績差距縮小，也把我們的選手帶到國際層級。」