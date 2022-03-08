青年盃／跨欄女神訂婚後首戰 謝喜恩以倒數心情迎亞運

「跨欄女神」謝喜恩在1月份與男友訂婚後，這次的新北市全國青年盃田徑公開賽首度以新身份登場，並且在公開女子100公尺跨欄決賽跑出13秒65的成績摘金，以今年杭州亞運頒獎台為目標的她也表示，現在都是抱持著「倒數」的心情在面對每一場比賽。

謝喜恩去年一圓奧運夢代表中華隊在東京奧運參加女子100公尺賽事，而年初她更是完成另一項終身大事與男友完成訂婚，並帶著全新的身份回到田徑場上，在個人今年的第一場比賽，她就順利擊敗林詩亭拿下金牌。

不過對於這個成績，謝喜恩強調並沒有太過滿意，「今天算是順，但是有點出不了力，畢竟沒有針對這場比賽做太大調整，主要是試試看有哪些問題，目標還是放在月底的大專田徑公開賽。」

謝喜恩指出，今年最大的目標仍是杭州亞運，並期待能站上頒獎台，「4年前亞運前發生受傷的狀況，儘管最終進入決賽，但成績並不是很滿意，這次亞運希望能擠進前3名，算是完美的為大賽收尾。」

謝喜恩表示，相較於4年前到亞運前才達標，這次杭州亞運早早就達標，讓她更能提早準備，「現在就是抱持著倒數的心態，另外也針對欄架間的敏捷進行加強，這也是我論文研究的題目之一，希望能幫上自己也幫上大家。」

談到帶著新身份回到田徑場，謝喜恩也認為是帶著新動力前來，「我希望把自己做得更好，不讓人覺得我因為訂婚，心思就跑掉了。」