HBL／周末決戰小巨蛋 光復全隊感受金盃滋味

110學年HBL甲級決賽周末將在台北小巨蛋登場，首度以「分組一」晉級4強的光復高中，今天把正選12名球員都帶上台北參加決賽記者會，教頭陳定杰說：「這次決賽是屬於這12個球員的。」

高中體總和HBL行銷單位邀請4強隊伍的教練和先發球員出席，光復成為陣容最壯大的隊伍，「最強高中生」陳將双是當然焦點，陳定杰也盼有過去年洗禮，球員能不再怯場，挑戰隊史第一座男甲金盃。

「我前幾天還看了去年決賽的影片，回頭看，去年（張）俊生和（馮）誠恩第一場都打很差，期待今年他們有更好發揮。」陳定杰認為，在小巨蛋出賽除了實力，經驗累積也是關鍵，愈有經驗的球隊就愈有優勢。

今天決賽記者會首度展示110學年專屬的冠軍金盃，今年以「向日葵」作為設計意念，屆時球員名字也將烙印在獎盃上，紀念意義十足；光復全隊記者會後也和金盃合影，陳定杰笑說：「我今天沒有碰喔，真正能拿走才實在，也期待今年有更好結果。」

104學年率隊挑戰HBL男甲級的陳定杰坦言，今年會是機會最好的一次，「這兩年有將双，錯過今年，不知要等到哪一年？」畢業自「藍魔鬼」新榮高中的他還提到，今年母校籃球隊雖走入歷史，但自己和助理教練李宇偉都來自新榮，「光復裡有新榮的DNA」，若球隊順利打進冠軍戰，打算把自己昔日的球衣穿進小巨蛋，象徵新榮精神的傳承。

110學年HBL甲級決賽周六進行4場4強賽，女子組分別由北一女中對決永仁高中，挑戰3連霸的淡水商工出戰陽明高中；男子組由光復高中碰衛冕軍泰山高中，南山高中和能仁家商爭取另張周日進行的冠軍戰門票。

HBL決賽門票日前索票就「秒殺」，屆時除東森超視電視直播，中華電信還將比照奧運規格，提供VR和4D全視角，另有網路九大直播平台，聯合新聞網也加入直播行列，提供全台球迷最後兩日的熱血對決。