田徑／陳奎儒開季表現起飛 陪練員帶來強度與刺激

身邊多了2名實力堅強的陪練員，「台灣欄神」陳奎儒今天表現一飛沖天，他在青年盃田徑公開賽男子110公尺跨欄決賽頂著逆風，輕鬆飆出13秒86奪金，開季連3戰都摘金。

111年新北市全國青年盃田徑公開賽今天在板橋運動場進行第2天賽事，有別於昨天的低溫與雨勢，今天豔陽高照，偶爾伴隨著強風，算是適合比賽的好天氣。

東京奧運國手陳奎儒今天上場前還是順風，沒想到輪到他起跑風勢丕變，他頂著逆風以13秒86衝線，讓他有些小失望，「今天起跑很好，但運氣不好碰上逆風，本來設定是希望跑到13秒6。」

過去田徑開季選手多半都在暖身，但陳奎儒似乎已進入狀態，而且是在沒有調整的前提下，他透露身邊多了盧浩華與鄭凱倫2名陪練員，帶給他更大的強度與刺激。

另一方面，今年恰逢杭州亞運，上屆亞運陳奎儒以0.05秒之差惜敗銀恨，今年強勢開季讓他增添更多信心，「我希望可以站上頒獎台，更好的話甚至希望拿到金牌。」

過去2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽大幅縮水，連國際賽事也紛紛喊卡，讓陳奎儒格外珍惜每一次參賽。開季前3場比賽，陳奎儒曾在港都盃跑出本季最佳的13秒73，他也承認，這的確是他近幾年開季的最佳表現。

為了取得今年7月在美國俄勒岡舉辦的世界田徑錦標賽參賽門票，陳奎儒下週將前往塞爾維亞參加世界室內田徑錦標賽，預計4月底、5月初再轉往日本參賽，透過以賽代訓的方式備戰今年杭州亞運。