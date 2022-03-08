滑雪／谷愛凌秀六塊肌 婦女節鼓勵女性自信定義美

中美混血滑雪女將谷愛凌在本屆冬奧代表中國出戰，賽場上橫掃2金1銀表現大放異彩，迅速竄升成中國新寵兒，今天婦女節谷愛凌在微博發文，不到一小時就登上微博熱搜。

谷愛凌今在微博寫下：「三八婦女節快樂！在我從小女孩成長為成年女性的道路上，我在努力成為身心健康、自由、真實、勇敢的女人，讓我們和周圍的女性朋友一起互相支持、幫助！讓每一位女性都能夠激發出自己最大的潛能，去表達自己、追求自己的熱愛。美麗，不是因為跟住潮流，而是有自信去定義『她』、慶祝自己與生俱來的光彩，這意味著用自己的力量，讓世界變得更加美好。」

除了文字之外，谷愛凌也附上許多「美照」，其中包括一張秀出六塊肌跟逆天美腿的自拍，展現出她運動員的好身材，該文一小時內就登上微博熱搜第46位，熱度還在持續上升目前排在第8位，中國網友大讚谷愛凌是「新時代女性的代表」、「健康有力量的女性」。