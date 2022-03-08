桌球／莊智淵拍公益片 呼籲民眾發揮愛心給浪浪一個家

奧運桌球國手莊智淵與徒弟彭王維首度搭檔，拿下2022年WTT阿曼公開賽男雙銀牌佳績。捷報傳回台灣，莊智淵不細談賽況，反而利用關注積極為浪浪們宣傳找家。（影片連結）

猶記東京奧運期間，台灣民眾及媒體高度關注莊智淵的賽況，他僅以「#謝謝大家一起愛浪浪」回應，感動許多民眾，甚至付諸行動響應認養。長期關注流浪動物議題的百靈佳殷格翰這次特別邀請莊智淵合作拍攝公益廣告，並以「#謝謝大家一起愛浪浪」為題，呼籲民眾發揮愛心領養流浪動物。

日前在公益影片選角時，拍攝團隊一致認同毛小孩「妞妞」是最適合詮釋莊智淵與毛孩間互動的選擇，因為他們只要表現日常互動，就足以呈現最真摯的情感。

事實上，在被莊智淵一家人收編前，妞妞已經在街上流浪許久，某天莊媽媽發現妞妞活力降低、趕緊帶她就醫，才發現她曾經開過大刀；莊智淵全家討論後決定帶妞妞回家靜養，這一待就是14年，妞妞現在已經是球館的元老級毛孩。

公益廣告中的一幕是當莊智淵回到球館，聽到聲音的妞妞立刻邁開緩慢步伐迎上前去，莊智淵一看到妞妞就馬上摸摸她的頭、蹲低身體問候，舉手投足間的真情流露讓人感動不已。

據統計，2021年台灣流浪動物領養率僅21%，許多縣市包括台北、台南等公立收容所更面臨爆籠危機。而根據行政院農業委員會統計，2021年的台灣家戶毛孩飼養率僅28%，遠低於美國的68%及澳洲的61%，與國際相比，台灣仍有進步空間。莊智淵邀請民眾以國際的胸懷與視野，接納每一個等愛的生命。