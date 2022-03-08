網球／世界第3大爆走ATP判一年緩刑 若再犯將遭禁賽

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在墨西哥公開賽情緒失控，不但「攻擊」裁判座椅還辱罵裁判，ATP今日公布最新懲處結果，將祭出一年緩刑觀察。

澤瑞夫在上月的墨西哥公開賽因不滿判決，用球拍猛烈敲打裁判座椅，甚至爆粗侮辱裁判，隨後ATP正式對澤瑞夫的行為開出罰單，對其罰款4萬美元（辱罵裁判+違反體育道德各2萬美元），並且扣除他在本站賽季3.1萬美元的獎金和積分。

不過外界似乎認為該懲罰過輕，就連美國女將小威廉絲（Serena Williams）都譴責主辦方懲處標準不一，因此ATP今天再公布新結果，澤瑞夫確定被處以緩刑一年，也就是在2023年2月22日前，他若再犯官方將會處以禁賽8週、罰款25000美元。澤瑞夫若是對此判決有疑慮，有權在本週六前提出上訴。