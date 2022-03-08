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嘉義縣運開跑 翁章梁率眾議員今大士爺廟前取聖火
嘉義縣全縣運動會2月25日起在縣內各場館陸續展開賽程，今天上午在民雄大士爺廟前由縣長翁章梁等人取聖火母火，接連3天陸續繞行縣內18鄉鎮市。翁章梁說，此次縣運為10月全民運暖身，也希望屆時賽事平安順利。
今年嘉義縣運賽事，從2月25日起至4月24日止，將陸續於各比賽場地展開，包括田徑、游泳、柔道、跆拳道、角力、各式球類等15項，報名人數5277人。今日聖火從民雄鄉大士爺廟開始點燃後，將傳遞至民雄國中，接連3天繞行18鄉鎮。
聖火母火取火典禮今天上午在民雄鄉大士爺廟舉行，翁章梁、鄉長何嘉恒、議員黃芳蘭、林淑完、陳文忠、林秀琴等出席。眾人在廟內祈福儀式後，持燭台點燃火炬步出廟外，象徵性交由民雄國中小學生。
翁章梁表示，希望所有選手能夠平安，今年全民運動會10月8至13日將在嘉縣舉行，來自全國約1萬5千人到嘉義比賽，這次縣運先暖身，希望屆時在大士爺保佑下選手們發揮超水準實力、取得好成績，也預祝這次比賽平安順利。
縣府教育處補充，111年全民運動會今年10月將移師嘉義縣辦理，全民運每2年舉辦一次，為最大型、最高水準的全國性運動賽事，目的在推廣全民運動，強調全民參與，透過競賽讓民眾培養運動習慣，提升民眾對全民運動的認知與參與感。
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