柔道／國際柔道總會再出手！宣布永久停職普亭

俄羅斯入侵烏克蘭，國際體壇紛紛祭出制裁，先前世界柔道總會已撤銷普亭（Vladimir Putin）名譽主席和大使的頭銜，今天再宣布免去普亭和他億萬富翁密友羅滕貝格（Arkady Rotenberg）在總會的所有職務。

柔道是普亭最愛的運動，他從國小6年級就開始練習柔道，曾在家鄉聖彼得堡市獲得2次柔道比賽冠軍，此外他還曾與人合著一本名為《柔道：歷史，理論與實踐》的書，並且參與錄製一部《和普亭一起學柔道》的教學影片。

2008年普亭被任命為國際柔道總會名譽主席，2012年更成為第一個被總會授予柔道八段的俄國人，也是世界上為數不多能達到八段的柔道選手。

上個月27日在普亭宣布將對烏克蘭展開軍事行動後，世界柔道總會就曾發表聲明指出，「鑒於在烏克蘭爆發的軍事衝突，將暫停普亭在總會名譽主席和大使的頭銜。」昨天柔道總會再宣布，「普亭和羅滕貝格已被免去總會的所有職務。」

除了世界柔道總會祭出制裁，先前世界跆拳道總會也撤銷普亭的黑帶九段，國際游泳總會也除去2014年授予他的勛章。