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網球／烏克蘭前ATP選手加入後備軍 約克維奇伸援手
眼看俄羅斯入侵烏克蘭，讓烏國前職業網球好手斯塔霍斯基決定加入該國的後備軍，目前世界排名第2的約克維奇對此表示，將給予經濟上及任何斯塔霍斯基需要的幫助。
生涯曾拿過4座世界職業網球協會（ATP）冠軍的斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky），曾於2013年在大滿貫賽溫布頓網球錦標賽次輪的賽事，驚喜擊敗前球王費德勒（Roger Federer）。斯塔科夫斯基過去沒有從軍的經驗，但仍在上個月加入烏克蘭後備軍的行列。
36歲的斯塔霍斯基已從職業網壇退休，他在Instagram發了一張他與塞爾維亞的約克維奇（NovakDjokovic）用WhatsApp對話的截圖。從兩人的對話可以看見，約克維奇詢問了斯塔霍斯基的近況，並盼事態能平靜下來。
在給斯塔霍斯基的訊息中，約克維奇說：「請讓我知道，該把協助送到哪裡會比較好…經濟上的幫助或任何其他需要都可以。」
斯塔霍斯基在Instagram上發文，對約克維奇的支持表達感激。
俄羅斯自稱在烏克蘭的作為是「特殊軍事行動」，目的不是為了侵占烏國領土，而是要摧毀烏克蘭的軍事力量，並捉拿俄國所謂具危險性的民族主義分子。
另外，還有兩位前世界重量級拳王維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）和瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）兄弟檔等烏克蘭運動員，也都拿起武器保衛自己的國家。
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