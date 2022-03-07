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田徑／陳奎儒喊2目標 拚亞運奪金、破全國紀錄

中央社 / 新北7日電
「台灣欄神」陳奎儒7日在新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組110公尺跨欄預賽跑出13秒91，晉級決賽，他認為受天候影響，節奏感很亂，今年除了希望亞運摘金外，也將力拚破全國紀錄。 中央社
「台灣欄神」陳奎儒7日在新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組110公尺跨欄預賽跑出13秒91，晉級決賽，他認為受天候影響，節奏感很亂，今年除了希望亞運摘金外，也將力拚破全國紀錄。 中央社

「台灣欄神」陳奎儒今天新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組110公尺跨欄預賽跑出13秒91，晉級決賽，他盼能延續開季狀況，除了希望今年亞運摘金外，也將力拚破全國紀錄。

新北市全國青年盃田徑公開賽今天在板橋第一運動場登場，現場細雨不斷，陳奎儒在公開男子組110公尺跨欄預賽跑出13秒91，他認為受天候影響，節奏感很亂。

陳奎儒今年2月春季盃、港都盃分別跑出13秒87、13秒73，他透露，這3場比賽主要將展現冬季訓練的成果，並從中找出缺點，期待成績一場比一場好，希望明天青年盃110公尺跨欄決賽能跑進13秒6以內。

陳奎儒接下來將參加3月在塞爾維亞舉行的田徑室內世錦賽，接著返台隔離、訓練，他表示，將趁著隔離期間，讓身體好好恢復，接著4月將赴日本展開其他賽事。

陳奎儒過去曾在2019年台灣國際田徑公開賽繳出13秒34，成為110公尺跨欄全國紀錄保持人，他坦言，成績已停滯2年，希望能逐漸找回感覺，「如果今年開季這幾場表現都不錯，看能不能繼續延續，打破全國紀錄」。

除了挑戰全國紀錄外，陳奎儒2018年亞運以銀牌作收，對於今年杭州亞運也有所期待，目標將鎖定金牌。

陳奎儒 田徑 亞運

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