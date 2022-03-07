田徑／許樂聽奧國際賽首秀 巴西交通飲食時差三考驗

台灣田徑女將許樂目前是女子100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人，她5月將征戰巴西聽奧，迎來國際賽首秀。教練簡慶宏今天表示，不擔心比賽強度，但可能面臨交通、飲食、時差等考驗。

新北市全國青年盃田徑公開賽今天在板橋第一運動場登場，女子100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人許樂，代表台中市新民高中出賽，高中女子100公尺跨欄預賽跑出13秒88，晉級決賽。

許樂歷經去年大腿拉傷，今年首戰港都盃跑出13秒67，而青年盃則是本季第2戰，教練簡慶宏賽後接受媒體聯訪時表示，目前許樂正逐漸恢復至受傷前水準，而他評估許樂身體上已痊癒，「心理已恢復9成9、沒有太大問題，全中運安全結束就是100分」。

談到本季賽事規劃，簡慶宏表示，許樂接下來將參加4月台中全國身心障礙運動會，後續再轉往花蓮征戰全國中等學校運動會，預計5月初啟程前往巴西參加夏季達福林匹克運動會（俗稱聽奧）。

簡慶宏透露，許樂在國、高中時期有幾次國際賽機會，最終都因故停賽，這次聽障奧運將是許樂生涯首場國際賽。

許樂首場國際賽就將登上聽障運動最高殿堂，但簡慶宏對愛徒有信心，希望許樂能透過青年盃以賽代訓、找出問題，做好參賽準備。

「以（聽奧）競賽強度我們是不擔心，她目前是世界紀錄保持人。」不過簡慶宏指出，因為巴西位處南美洲，航程含轉機至少要36小時，還不包含往返機場時間，再加上當地飲食和時差，這些事如果能夠克服，比賽應該沒有太大問題。