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格鬥／人民抗戰生死未卜 烏克蘭鐵娘子飆罵普亭「去死吧」

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭鐵娘子飆罵普亭「去死吧」。 法新社
烏克蘭鐵娘子飆罵普亭「去死吧」。 法新社

烏克蘭MMA（綜合格鬥）運動員莫羅茲（Maryna Moroz），昨在UFC 272預賽第2輪擊敗哈薩克好手阿加波娃（Mariya Agapova），賽後她激動地向祖國喊話，更痛批俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），「去死吧！婊子，不要碰烏克蘭。」

現年30歲的莫羅茲有「鐵娘子」的稱號，賽前她身披烏克蘭國旗進場，瞬間獲得滿堂喝采，在莫羅茲贏得此役後，她高舉國旗慶祝，並哽咽表示，「將榮光歸於烏克蘭，榮耀屬於英雄」。

接受賽後訪問時，莫羅茲提到自己過去這一週很難熬，自己的國家正在打仗，家人也不在身邊，非常擔心親友的狀況，多次憂慮到崩潰大哭。莫羅茲更說，自己的父親會自製汽油彈，而家裡的農場也提供起士等乳製品給前線的士兵。

莫羅茲相當感謝大家湧入她的社群網站留言鼓勵她，這些話讓她能夠打起精神準備比賽。莫羅茲也有話要送給俄羅斯總統普廷，「去死吧！婊子，我愛我的祖國，不要碰烏克蘭。」

烏克蘭 俄羅斯 國旗 Instagram 我的祖國

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