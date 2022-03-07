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烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

網球／Big 3僅約克維奇願相助 從軍名將：烏克蘭很感激

聯合新聞網 / 綜合報導
退役烏克蘭網球名將斯塔霍斯基日前宣布回國投入戰場。 路透資料照
退役烏克蘭網球名將斯塔霍斯基日前宣布回國投入戰場。 路透資料照

烏克蘭遭俄羅斯全面入侵，退役烏克蘭網球名將斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）日前就對外宣布將回國投入戰爭，他還在IG曝光來自前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）的暖心訊息，表示感到相當欣慰。

現年36歲的斯塔霍斯基生涯最高世界排名曾來到31名，拿下4次巡迴賽冠軍，上個月澳網結束後，宣布結束19年職業生涯，面對家鄉陷入戰火，他把家人安頓在匈牙利後，「棄拍從戎」回國加入烏克蘭後備軍。

斯塔霍斯基多次在社群呼籲各界站出來為烏克蘭發聲，目前已獲得世界排名第2的約克維奇大力支持，斯塔霍斯基在個人IG分享兩人的對話擷圖，約克維奇先是詢問「斯塔霍，你好嗎？你在戰場上嗎？想念你，希望一切盡快平靜下來」，隨後更表示，「請讓我知道如何能幫上忙，經濟協助或是其他任何援助都可以。」

約克維奇的訊息讓斯塔霍斯基直呼，「很感謝支持你的支持，烏克蘭很感激。」事實上斯塔霍斯基也有向Big3的另外兩大咖費德勒(Roger Federer)和納達爾(Rafael Nadal)求助，但兩人似乎選擇保持沉默，讓他感到十分失望。

俄烏戰爭 烏克蘭 Novak Djokovic

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