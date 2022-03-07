網球／「想替家鄉奪冠」烏克蘭女將決賽飲恨 張帥：妳是鬥士

在家鄉深陷戰火之下，烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska)被迫與家人訣別後，發揮高昂鬥志闖進里昂公開賽女單冠軍戰，雖最終無緣奪冠，仍得到對手張帥稱讚，「妳是真正的鬥士！」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，21歲的雅絲特蓮絲卡帶著15歲的妹妹伊凡娜（Ivanna Yastremska）逃離家鄉前往法國參賽，雖然她們雙打首輪就遭出局，世界排名140的雅絲特蓮絲卡在單打卻是過關斬將，可惜在決賽被勁敵中國女將張帥翻盤，以6比3、3比6、4比6落敗。

雅絲特蓮絲卡賽後忍不住落淚，「我心愛的烏克蘭，我真的很想為妳贏得這座冠軍！我整週都盡了最大的努力，因為這就是所有烏克蘭人所做的！感謝這週給我支持的所有人，對我來說這意味著全世界，我會永遠心存感激。」

抱走冠軍盃的張帥在比賽結束後也向雅絲特蓮絲卡致敬並鼓勵她，「我知道對妳來說這段時間很艱難，但妳是一名鬥士，妳的表現非常不可思議，妳是最棒的。妳未來肯定會贏得很多比賽，繼續加油！」