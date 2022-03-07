聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／「想替家鄉奪冠」烏克蘭女將決賽飲恨 張帥：妳是鬥士
在家鄉深陷戰火之下，烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska)被迫與家人訣別後，發揮高昂鬥志闖進里昂公開賽女單冠軍戰，雖最終無緣奪冠，仍得到對手張帥稱讚，「妳是真正的鬥士！」
在俄羅斯入侵烏克蘭後，21歲的雅絲特蓮絲卡帶著15歲的妹妹伊凡娜（Ivanna Yastremska）逃離家鄉前往法國參賽，雖然她們雙打首輪就遭出局，世界排名140的雅絲特蓮絲卡在單打卻是過關斬將，可惜在決賽被勁敵中國女將張帥翻盤，以6比3、3比6、4比6落敗。
雅絲特蓮絲卡賽後忍不住落淚，「我心愛的烏克蘭，我真的很想為妳贏得這座冠軍！我整週都盡了最大的努力，因為這就是所有烏克蘭人所做的！感謝這週給我支持的所有人，對我來說這意味著全世界，我會永遠心存感激。」
抱走冠軍盃的張帥在比賽結束後也向雅絲特蓮絲卡致敬並鼓勵她，「我知道對妳來說這段時間很艱難，但妳是一名鬥士，妳的表現非常不可思議，妳是最棒的。妳未來肯定會贏得很多比賽，繼續加油！」
"You guys are so strong, you have an amazing spirit." 💙💛— wta (@WTA) March 6, 2022
🇺🇦 @D_Yastremska gives a message of support to her fellow Ukrainians. pic.twitter.com/RpunBPBwFT
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言