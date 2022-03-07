射擊／世界盃25公尺手槍女團 台灣女將再添銅

台灣女子射擊代表隊今天晚間在世界盃埃及站女子團體25公尺手槍銅牌戰，以17比15逆轉擊敗日本隊，為台灣再添1銅。

東京奧運國手田家榛、吳佳穎這次與余艾玟攜手出擊，3日在世界盃埃及站女子10公尺空氣槍女團賽銅牌戰傳出捷報，以16比8擊敗新加坡，收下銅牌。

有別於過去射擊團體賽採總分制，今年則改為兩隊PK搶16點積分，田家榛、吳佳穎、余艾玟原班人馬今晚在世界盃埃及站女子團體25公尺手槍銅牌戰登場，與日本隊爭奪銅牌。

台灣隊一度陷入7比15落後，所幸3名女將頂住壓力，連追10分，最終以17比15逆轉收下銅牌，也是這次代表隊第2面銅牌。

中華民國射擊協會理事長陳士魁人在台灣，也緊盯戰況，他接受中央社記者訪問時直呼，「反敗為勝，真的非常不容易」。

陳士魁表示，原先希望選手能至少通過首輪考驗，沒想到還闖進銅牌戰，讓他相當開心，已超過當初設定目標。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，除了東京奧運外，陳士魁指出，多數台灣選手已約2年沒參加國際賽，相較於歐洲、中東國家選手，少了國際賽歷練，這次還能夠奪牌，很不容易。