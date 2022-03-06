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台東國際鐵人三項賽 張團畯奪冠刷新紀錄

中央社 / 台東縣6日電
2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽，6日清晨在台東舉行，個人組男子冠軍由好手張團畯（左）奪得，縣長饒慶鈴（右）為他戴上花環慶賀。（台東縣政府提供）
2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽，6日清晨在台東舉行，個人組男子冠軍由好手張團畯（左）奪得，縣長饒慶鈴（右）為他戴上花環慶賀。（台東縣政府提供）

因疫情而去年取消的IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽，今年第6度在台東登場，今天在活水湖等地進行113公里競賽，個人組男子冠軍由好手張團畯奪得，以3小時52分48秒完賽刷新紀錄。

2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽，今天清晨在台東活水湖、台東森林公園進行包括游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里，共113公里的競賽。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，此次賽事個人組由曾獲「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍4連霸的張團畯，以3小時52分48秒完賽，打破2020年由蕭昱創下的IRONMAN 70.3台東場紀錄的3小時58分53秒。

一般分齡組由謝育宏以4小時12分46秒拿下男子冠軍，謝育宏賽後受訪表示，「感謝台東好天氣及場地，今天風大，自由車比較辛苦外，其他兩項都還滿意，很珍惜每次能參加比賽的機會。」

女子組由「百金鐵后」張嘉家以4小時53分05秒的成績奪冠，姐姐張婷婷則獲第二名，成績5小時15分19秒。

台灣首位跑進全世界參賽門檻最高的「波士頓馬拉松」的視障跑者洪國展，也用行動證明，身心障礙者也能挑戰鐵人三項賽事。

賽熱愛運動的藝人楊一展、馬國畢、董事長樂團主唱「吉董」吳永吉也共襄盛舉參賽，楊一展以5時39分37秒完賽，展現好體力。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，儘管受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍然有近200名居住在台灣的外籍選手和近1500名台灣選手，共1700人同場競技。選手們在賽事中不僅品嚐在地的農特產品，賽後縣府還贈送每個選手及工作人員一顆鳳梨釋迦，留下難忘的美味印象。

鐵人三項 全運會 波士頓馬拉松

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