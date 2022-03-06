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網球／不打溫布頓！費德勒：夏末前不會回歸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
費德勒。路透
費德勒。路透

去年動了膝蓋手術的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），何時會是復出日？本人接受瑞士媒體訪問時沒給確切時間，但給了一個方向，他表示今年夏天尾聲都不會回歸，代表無緣6月登場的溫布頓

今天溫布頓6月27日進行，費德勒去年11月就曾提到，可能趕不上今年草地大滿貫，最新訪問證實參賽計畫不會有溫布頓，不過他沒特別提到8月29日開打的美網是否參加。

40歲的費德勒提到，目前復健狀況都很良好，讓他有再度提拍上陣的想法。在此之前，費德勒曾說，去年8月再動膝蓋手術是想確保未來和家人的生活品質，球場表現並非主要考量。

費德勒的20座大滿貫就有8冠是在溫布頓獲得，目前大滿貫數和剛卸任「世界球王」的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）並列史上第2，僅落後今年澳網迎接21冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

費德勒 溫布頓 Roger Federer

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