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足球／英超與德甲聲援烏克蘭 中國暫停賽事直播

中央社 / 台北6日電
英超聯賽足球比賽有球隊披著烏克蘭國旗表達聲援。 美聯社
英超聯賽足球比賽有球隊披著烏克蘭國旗表達聲援。 美聯社

為聲援烏克蘭，英超德甲分別宣布佩戴烏克蘭國旗配色的隊長臂章，以及將社群網站與隊徽加上藍黃兩色。消息發布後不久，中國央視、愛奇藝隨即宣布停播相關比賽。

根據英超聯賽官方宣布，5日到7日的比賽中，所有俱樂部的隊長都會佩戴烏克蘭國旗配色的隊長臂章上場，同時每場比賽的球場大螢幕會顯示「FOOTBALLSTANDS TOGETHER」字樣。除了英超，德國的甲級聯賽將會徽改為烏克蘭國旗配色，官網的圖片全部配上藍黃兩色濾鏡，表達對烏克蘭的支持。

根據英國廣播公司（BBC）報導，持有英超賽事在中國轉播權的業者（愛奇藝），事前已通知週末將不會轉播英超的比賽，理由是「英超聯賽計劃表達對烏克蘭的支持」。隨後，愛奇藝確實在無預警的情形下停播相關賽事。

英超聯賽足球比賽每場比賽的球場大螢幕會顯示「FOOTBALLSTANDS TOGETHER」字樣，表示聲援烏克蘭。 美聯社
英超聯賽足球比賽每場比賽的球場大螢幕會顯示「FOOTBALLSTANDS TOGETHER」字樣，表示聲援烏克蘭。 美聯社

據港媒報導，除了英超之外，中國央視體育頻道也撤銷了原排定的兩場德甲比賽轉播。

雖然中國官方並未對停播決議做出回應，然而報導指出中國是「俄羅斯親近的政治盟友」。

根據微博等中國社群平台的留言，中國網友對於停播一事反應不一，部分言論認為這樣的行動等於變相抵制中國球迷；然而支持者認為，體育不該與政治掛勾。

除了一般民眾意見外，中國知名足球運動主播詹俊在4日晚間於個人微博上發布一張搖頭的動畫，並搭配上「.............」的評論，被外界解讀為對停播政策表示不滿。隨後，這篇文章吸引了持正反不同意見的網友論戰。

報導提到，目前尚未有明確消息指出接下來的比賽是否會停播。

英超 德甲 羅斯

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