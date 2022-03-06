網球／費德勒恐趕不上溫網復出 教練：他已開始擊球練習

被譽為「草地之王」的費德勒（Roger Federer）去年再度動膝蓋手術，外界原先期待他可望在今年（2022）溫網復出，不過據瑞士媒體《Tages Anzeiger》報導，他的復原狀況恐怕趕不上本屆溫網。

40歲的「瑞士特快車」費德勒坐擁8座溫布頓網球公開賽男單冠軍，不過他於去年溫網八強遭淘汰，隨後宣布退出美網，表示將再度動刀治療膝蓋傷勢，而這已是他近2年內第三度動膝蓋手術。

據瑞士媒體報導，費爸的教練盧瑟（Severin Luthi）受訪時直言，費德勒的復出還得再等等，他說：「以現況來看，我不會想像他參加溫網的樣子，也不會說他完全不可能復出，但無法想像會是現在。」

有關復健進度，盧瑟表示，費德勒目前不只膝蓋和腿部需要復健，整個身體強度也仍需加強，不過他也透露費德勒本週起將和妻子米爾卡（Mirka Vavrinec）一起進行擊球訓練的好消息。

去年宣布動刀時費德勒坦言，自己要重返ATP巡迴賽有一定的挑戰性，但他仍抱持樂觀：「我期待能恢復健康、再次跑動，給自己重返球場的希望，並能在巡迴賽展現水準。」