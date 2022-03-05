藤球／六歲差搭檔 林侑增、楊凱安攜手拚上甲組舞台

代表桃園猛牛A隊的林侑增與楊凱安，兩人雖相差6歲，卻因為藤球結緣，他們去年首度搭檔參加全國第二次排名賽男子乙組雙人賽，爭取升上甲組機會雖鎩羽而歸，但他們沒有灰心，經過4個月訓練並調整，在今年第一次排名賽再度挑戰甲組資格，順利擊敗對手，終於完成甲組選手的目標。

林侑增原本是足球選手，就讀台師大時接觸藤球運動，但畢業前夕面臨未來規畫，原本就有機會拚上甲組，但備戰與心態上的不穩定，讓他沒能登上甲組舞台，隨後因為服役等原因，他將近一年沒有再接觸藤球。也許是緣分未盡，他退伍後的工作回到台北，恰好在過去練習藤球的師大分部附近，很自然地，又開始踢起藤球。

「一開始沒有想太多，就是想著，每天上班，應該要有一個休閒運動。」林侑增笑說，其實並沒有刻意準備比賽，因為藤球能幫助他排除工作壓力，就是維持運動習慣，但教練劉昶佑會安排他參賽，他也不排斥，他說：「現在有工作了，心情也比較篤定，參加比賽得失心沒那麼重。」

林侑增搭檔目前還就讀北科附工二年級的楊凱安，也是來自教練劉昶佑的安排，去年首度搭檔無緣晉升甲組，林侑增認為問題出在自己，今年調整心態再出發，表現明顯提升；擔任做球手的楊凱安則感謝學長提攜，楊凱安說：「學長告訴我，盡量做，他都有辦法殺過去，讓我很有信心。」

楊凱安目前是中華藤球協會潛優選手，過去也曾錯失登上甲組的機會，與林侑增搭檔後，終於晉升甲組，他對於未來沒有好高騖遠，當然會嚮往挑戰國際舞台。但他強調，更重要的是一步一步提升自己的實力，晉升甲組是第一步，很開心也要繼續努力。