藤球／四人賽結果出爐 選手期待登上亞運舞台

111年第一次全國藤球排名賽持續在台北市士林國中體育館舉行，5日重頭戲男、女甲組四人賽，去年第二次排名賽拿下冠軍的台北眾星地獄犬B隊，延續絕佳狀態，冠軍賽擊敗自家人台北眾星地獄犬A隊，再拿下冠軍；女子組台東大學展現強權本色，擊敗台北眾星地獄犬隊，繼續強勢占領后座。

台北眾星地獄犬B隊由老將詹宇庭與劉昶佑領軍，搭配大一作球手樓軒，踢出精采表現。詹宇庭強調，每個選手都用心訓練，備戰都做好萬全準備，還針對比賽過程可能發生的壓力進行意象訓練，加上地主優勢，才能克敵制勝，延續去年二排的好成績。

目前就讀真理大學航空事業學系一年級的樓軒，年紀輕輕，就能擔任前輩的作球手，展現備受期待的天分與潛力。他去年因為面臨學測壓力，曾有半年時間無法正常訓練，但順利考上真理大學以後，他隨即歸隊，繼續藤球生涯，他說：「差了半年，真的有差，但我就是更專注，找回空白。」

中華藤球協會自2019年開辦年度排名賽，隔年因應亞運更改比賽項目，新增四人賽，由佳冬體系化身的台東大學隊，就一直蟬聯冠軍。面對霸業雖有壓力，但球員選擇專注在比賽中，今天面對台北眾星地獄犬隊，一度3：11的大幅落後，但她們穩扎穩打，完成漂亮逆轉，延續霸業。

「就是想贏。」台東大學阮鈺棋強調，去年二排循環賽曾經輸給學妹，今年又面臨大幅度落後，但全隊就是秉持著一個想贏的念頭，才能扛住連霸的壓力。

已經稱霸台灣，阮鈺棋期待能挑戰國際舞台，首要的目標就是今年杭州亞運，她說：「雖然沒辦法長期集訓，但大家都很努力提升自己，我們不會比國外選手差，希望能參加亞運，為台灣爭取好成績。」隊友潘奕婷是國內備受期待的年輕好手，卻因為疫情一直沒有機會出國比賽，她希望能透過參加亞運，跟外國選手對抗，證明自己的實力。

「希望能給台灣藤球一個機會，給年輕選手一個目標。」詹宇庭強調，台灣藤球近年來的發展看得到，從選手人數到參與縣市都有顯著提升，選手實力與水準更是越來越好，他說：「選手在2019年的國際邀請賽表現很棒，希望他們能登上亞運舞台，為國爭光。」