聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬季帕運／IPC主席反戰宣言 央視口譯員直接沉默不翻了
北京冬季帕運昨晚舉行開幕式，不過當國際帕拉林匹克委員會(IPC)主席帕森斯(Andrew Parsons)，在進行演講時，呼籲世界和平、反對戰爭侵略的一席話，卻竟然直接被轉播單位口譯員略過，未進行同步翻譯，引發外界熱議。
主席帕森斯在開幕式演講說道，「聯合國通過的奧林匹克停戰協議，不得違反，我們的目標是建立一個沒有歧視、仇恨、衝突、互相包容的世界。」並支持世界和平，「21世紀應該是對話和外交的世代，而非戰爭和仇恨的時代。」最後則兩手握拳，高喊著「和平！」
不過當帕森斯在進行演講時卻發生令人困惑的事情，根據日媒《產經新聞》報導，當講到反對戰爭相關內容時，央視轉播的口譯員並未同步進行中文翻譯，甚至手語也暫停動作，讓大批網友一頭霧水，不懂未翻譯的那段話到底在說什麼。即便中國沒有公開支持俄羅斯開戰行動，但以中俄長久的密切關係來看，反戰內容未翻譯一事，也被外界認為是故意的。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言