冬季帕運／IPC主席反戰宣言 央視口譯員直接沉默不翻了

北京冬季帕運昨晚舉行開幕式，不過當國際帕拉林匹克委員會(IPC)主席帕森斯(Andrew Parsons)，在進行演講時，呼籲世界和平、反對戰爭侵略的一席話，卻竟然直接被轉播單位口譯員略過，未進行同步翻譯，引發外界熱議。

主席帕森斯在開幕式演講說道，「聯合國通過的奧林匹克停戰協議，不得違反，我們的目標是建立一個沒有歧視、仇恨、衝突、互相包容的世界。」並支持世界和平，「21世紀應該是對話和外交的世代，而非戰爭和仇恨的時代。」最後則兩手握拳，高喊著「和平！」

不過當帕森斯在進行演講時卻發生令人困惑的事情，根據日媒《產經新聞》報導，當講到反對戰爭相關內容時，央視轉播的口譯員並未同步進行中文翻譯，甚至手語也暫停動作，讓大批網友一頭霧水，不懂未翻譯的那段話到底在說什麼。即便中國沒有公開支持俄羅斯開戰行動，但以中俄長久的密切關係來看，反戰內容未翻譯一事，也被外界認為是故意的。