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網球／批澤瑞夫砸主審椅判罰雙標 小威：是我就會進監獄

聯合新聞網 / 綜合報導
小威廉絲認為澤瑞夫砸主審椅判太輕。 路透社
小威廉絲認為澤瑞夫砸主審椅判太輕。 路透社

先前在墨西哥公開賽因雙打落敗而拿球拍怒砸主審椅的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev)，不僅遭大會取消參賽資格還被判罰4萬美元與沒收單、雙打獎金，不過美國女將小威廉絲（Serena Williams）似乎認為這次懲罰過輕，並譴責主辦方有雙標的疑慮。

小威廉絲近日談及此事向CNN記者不滿表示，「這件事絕對存有雙重標準」、「如果換成是我這樣做可能就會被抓去監獄了，我沒在開玩笑。」

小威廉絲接著說道，「事實上我曾經被處以緩刑。」這裡意指的是在2009年美網準決賽對上克萊絲特絲（Kim Clijsters）時，當時因不滿判決而情緒失控對裁判破口大罵，最終也被判罰17.5萬美元，並處以緩刑兩年。

不過這位擁有23座大滿貫冠軍女將表示不想再去追究判罰輕重，「當巡迴賽發生這種事時，就會去想是否有雙重標準，『如果是我這麼做呢？嗯...』不過沒關係，我就是我，我愛我自己。」

澤瑞夫先前因不滿判決將球拍猛力砸向主審椅。 （路透）
澤瑞夫先前因不滿判決將球拍猛力砸向主審椅。 （路透）

世界排名第3的澤瑞夫先前與搭擋米羅（Marcelo Melo）出戰雙打，卻因不滿主審葛曼尼（Alessandro Germani）判決，氣得在場上大爆粗口，賽後還用球拍狂敲主審椅好幾下，最終也被以不當言論、違反運動家精神兩項規則，罰款4萬美元，並取消單打和雙打共計3萬1570美元獎金。

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