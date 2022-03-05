影／台東鐵人三項今晨開賽 200名女鐵人先下水

2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項、女子鐵人三項及小鐵人三項競賽，今明2天在台東森林公園及活水湖畔開賽，挑戰自我極限，今年參賽者除1700名男女選手，還有200名青少年、兒童參加小鐵人競賽，另國內首名完成波士頓馬拉松視障選手洪國展，也將首次挑戰鐵人三項，宣揚身障者享受運動權利。

今天清晨6點首先登場的是女子鐵人三項，200名兼具力與美的女鐵人，聽到起跑喇叭聲響起，接續下水進入活水湖，展開距離51.5公里游泳、自行車、跑步三鐵賽事；緊接著為6至14歲兒童、青少年小鐵人三項賽，也有近200名小朋友參賽。

台灣師範大學特殊教育學系教授姜義村，這次也與作家蔡詩萍、小兒科醫師黃瑽寧、美女主播魏華萱、聽奧羽球金牌范榮玉等組成身障組團隊，陪伴身心障礙者接力參賽，也將陪洪國展挑戰鐵人三項113公里個人賽。

姜義村說，洪國展的三項個人賽中，將各有一名陪伴者，陪騎、陪跑、陪泳，陪泳者的手部與洪國展繫1條約1米長童軍繩，二人將用類似二人三腳方法游泳，二人過去已多次在游泳池練習，另陪騎則是騎協力車，陪騎員在前方領航控制方向、說明路況；陪跑部分相對容易，因為洪國展已經跑過了波士頓馬拉松。