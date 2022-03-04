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花滑／若2030冬奧在札幌進行 羽生結弦：我想要參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
日本花式滑冰明星羽生結弦在日本奧委會釋出的官方影片，表示期待2030冬奧能舉辦在自家場地札幌。 （路透）
日本花式滑冰明星羽生結弦在日本奧委會釋出的官方影片，表示期待2030冬奧能舉辦在自家場地札幌。 （路透）

日本花滑男將羽生結弦即使在今年北京冬奧挑戰3連霸失利，但他「一生懸命」的拚勁，獲得全球粉絲讚揚。近日羽生出現在日本奧委會釋出的官方影片，並透露非常期待2030冬奧能舉辦在自家場地札幌。

在影片中能看到穿著日本代表團隊服，向鏡頭親切地打招呼，「如果札幌獲得2030舉辦權的話，我希望所有的花滑選手都能發揮最佳水準，我也希望我能去。我非常期待！」講完之後，羽生結弦在鏡頭前簽下他的大名，並揮手說道「讓我們在札幌見面吧！」展現十足親和力。

不過，現年已經27歲的羽生結弦，若要等到8年後札幌舉辦冬奧，恐怕無法再繳出像以前巔峰的表現。

日本 北京冬奧 北海道

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