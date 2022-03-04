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LPGA／匯豐女子世界錦標賽次輪 徐薇淩繳71桿並列21

中央社 / 台北4日電
徐薇淩。 美聯社
徐薇淩。 美聯社

收尾的第18洞，旅美高球名將徐薇淩吞下今天唯一的柏忌，讓她在匯豐女子世界錦標賽第2輪多了一點不完美，今天她以71桿繳卡，累計以低於標準3桿的141桿並列21。

總獎金170萬美元（約新台幣4781萬元）的匯豐女子世界錦標賽，今天在新加坡聖淘沙高爾夫俱樂部進行第2回合競桿，來自南韓的高真榮與梁熙英，雙雙以低於標準8桿的136桿並列領先。

去年代表台灣參加東京奧運的徐薇淩，年底返台充電休息後重新出發，匯豐女子世界錦標賽則是她本季參加LPGA的首戰，她在首日繳出低於標準2桿的70桿、並列19。

徐薇淩今天開球狀況不差，整體開球上球道率達85%，標準桿上果嶺率也有83.3%水準，可惜推桿手感稍微差了那麼一點，全場共用33推，且自第1洞起連續12洞，她都持平保Par，沒有進帳任何小鳥。

直到長洞的第13洞，徐薇淩才捕獲今天全場的第1隻小鳥，接下來她在第16洞再添1鳥，可惜在最後關門的第18洞，她領到全場唯一的柏忌，讓她以低於標準1桿的71桿繳卡，排名也小小倒退2名。

至於去年東京奧運隊友李旻，今天表現依舊起起伏伏，她全場進帳3鳥，卻也吞下3個柏忌，沒有額外賺進桿數，讓她以平標準的72桿繳卡，兩回合打完累計以低於標準1桿的143桿，排名並列36。

徐薇淩 高爾夫 李旻

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