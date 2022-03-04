羽球／力拼全英賽第四冠 專家讚戴資穎：已是傳奇

世界球后戴資穎將於3月16日參加超級1000系列全英公開賽，挑戰個人生涯第四冠，並尋求成為21世紀全英賽最多冠女將。而羽球網站知名作家布洛絲（Amanda Bloss），也撰文肯定小戴表現並大讚她是全英賽最偉大的冠軍之一。

自2017年起，戴資穎已連續4年闖進全英公開賽決賽，其中在2017、2018、2020年分別擊敗依瑟農(Ratchanok Intanon）、山口茜、陳雨菲封后，2019年則不敵中國陳雨菲，飲恨吞銀。 2021年因全球疫情嚴峻，小戴選擇不參加全英賽，今年則以頭號種子強勢歸來，她也被印度媒體《滾動》認為籤運不錯，將有望一路過關斬將直達8強。

羽球專欄作家布洛絲也撰文讚揚小戴全英公開賽勇奪3冠的表現，「當戴資穎上場時，全場目光都注視著她。雖然依瑟儂、山口茜、陳雨菲都具有自己的獨特風格，但我認為戴資穎的魅力更是無人能敵。」

布洛絲接續寫道，「這3座冠軍足以證明她在場上的宰制力，戴資穎已經在全英賽創下真實存在的傳説。」若小戴今年成功拿下第四座冠軍，將超越中國女將謝杏芳，成為21世紀全英賽女單球員最多冠。