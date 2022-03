網球／烏克蘭退役名將從軍 心酸坦言：3個孩子還不知道

烏俄戰爭持續延燒,烏克蘭運動員也紛紛投入戰場保衛家園。退役網球好手斯塔霍斯基(Sergiy Stakhovsky)就決定「棄拍從戎」直奔前線為國效力。對透露投身戰場一事,3個小孩都還不曉得,坦言心理相當難熬。

曾與我國退役網球好手盧彥勳組成雙打搭擋的斯塔霍斯基,最佳世界排名曾來到第31位,但在上個月澳網會外賽止步後,他也毅然決然宣布退役,與家人共享天倫之樂。殊不知卻碰上俄羅斯舉兵侵略家鄉,他也將家人安頓在匈牙利後,決定披上軍服、為國而戰。

烏克蘭退役選手斯塔霍斯基決定加入軍隊,近日受訪時坦言3個孩子還不知情。 圖取自IG

近日斯塔霍斯基接受《CNN》訪問時表示,在退役之後就和妻子、小孩在杜拜度假,卻在當地聽到烏克蘭戰爭消息時,他經歷了許久掙扎最終仍決定返鄉加入軍隊,「我思考了很久,畢竟我還有家庭要照顧,況且最小的孩子還未滿7歲,如果我選擇在家,我將會對沒能為烏克蘭效力感到愧疚,而現在我回到祖國了,又對於把他們留在家中感到內疚。」

但即便如此,他仍不後悔為國而戰,他想在往後的日子告訴孩子們曾擁有這段刻骨銘心的歷史。此外斯塔霍斯也坦言3個孩子到現在仍不知情,「我太太沒告訴孩子們我去哪裡,我也沒說,他們可能還以為我是去比賽,但我想他們很快就知道了。」

Ukrainian Tennis Pro Sergiy Stakhovsky made the heartbreaking decision to leave his wife and children in Hungary to join the Ukrainian forces fighting against Russia. pic.twitter.com/VorVIsCUyO