快訊

高雄快餐店1確診感染源不明 全家228連假曾到花東旅遊

本土確診2例在桃園、高雄 境外62例個案

網球／烏克蘭退役名將從軍 心酸坦言：3個孩子還不知道

聯合新聞網 / 綜合報導
斯塔霍斯基接受《CNN》訪問。 截圖自影片
斯塔霍斯基接受《CNN》訪問。 截圖自影片

烏俄戰爭持續延燒，烏克蘭運動員也紛紛投入戰場保衛家園。退役網球好手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）就決定「棄拍從戎」直奔前線為國效力。對透露投身戰場一事，3個小孩都還不曉得，坦言心理相當難熬。

曾與我國退役網球好手盧彥勳組成雙打搭擋的斯塔霍斯基，最佳世界排名曾來到第31位，但在上個月澳網會外賽止步後，他也毅然決然宣布退役，與家人共享天倫之樂。殊不知卻碰上俄羅斯舉兵侵略家鄉，他也將家人安頓在匈牙利後，決定披上軍服、為國而戰。

烏克蘭退役選手斯塔霍斯基決定加入軍隊，近日受訪時坦言3個孩子還不知情。 圖取自IG
烏克蘭退役選手斯塔霍斯基決定加入軍隊，近日受訪時坦言3個孩子還不知情。 圖取自IG

近日斯塔霍斯基接受《CNN》訪問時表示，在退役之後就和妻子、小孩在杜拜度假，卻在當地聽到烏克蘭戰爭消息時，他經歷了許久掙扎最終仍決定返鄉加入軍隊，「我思考了很久，畢竟我還有家庭要照顧，況且最小的孩子還未滿7歲，如果我選擇在家，我將會對沒能為烏克蘭效力感到愧疚，而現在我回到祖國了，又對於把他們留在家中感到內疚。」

但即便如此，他仍不後悔為國而戰，他想在往後的日子告訴孩子們曾擁有這段刻骨銘心的歷史。此外斯塔霍斯也坦言3個孩子到現在仍不知情，「我太太沒告訴孩子們我去哪裡，我也沒說，他們可能還以為我是去比賽，但我想他們很快就知道了。」

烏克蘭 戰爭 俄羅斯 杜拜 匈牙利

相關新聞

網球／法國放寬防疫政策 約克維奇有望出賽法網！

網壇近日捎來一則好消息，法國政府宣布將放寬防疫政策，這也讓堅決拒打疫苗的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），多出一絲挑戰國際大賽的希望，將有望出賽今年法網、挑戰衛冕霸業。 法國

冬季帕運／俄國遭IPC禁賽揚言提告 中國尷尬啟動網路「維穩」

在北京冬季帕運會前夕，國際帕拉林匹克委員會（IPC）先前中立聲明忽然180度轉變，不到一天時間就宣布俄羅斯和白俄羅斯選手都禁止參賽。此決策來得相當倉促，也讓主辦方中國感到相當難堪，一度封鎖網路上相關消

網球／烏克蘭退役名將從軍 心酸坦言：3個孩子還不知道

烏俄戰爭持續延燒，烏克蘭運動員也紛紛投入戰場保衛家園。退役網球好手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）就決定「棄拍從戎」直奔前線為國效力。對透露投身戰場一事，3個小孩都還不曉得，坦言心理相

全國身障運4月台中登場 李凱琳轉戰田徑用行動力挺

111年全國身心障礙運動會（簡稱身障運）將於4月9日至12日在台中市登場，今天的全國記者會上也邀請到東京帕運柔道國手李凱...

冬季帕運／俄國遭禁賽 烏克蘭代表團戰火下抵北京稱奇蹟

國際帕拉林匹克委員會今天宣布，俄羅斯和白俄羅斯選手不得參加在北京舉行的冬季帕運，波蘭帕委會對此表支持。烏克蘭代表團今天抵...

F1／制裁入侵烏克蘭 終止俄羅斯站合約

為回應俄羅斯入侵烏克蘭，一級方程式（Formula One）賽車今天表示，F1已終止了俄羅斯大獎賽（Russian Gr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。