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冬季帕運／俄國遭IPC禁賽揚言提告 中國尷尬啟動網路「維穩」

聯合新聞網 / 綜合報導
國際帕拉林匹克委員會全面禁止俄選手出賽，俄國不滿揚言提告。主辦方中共面臨尷尬局面，只能啟動網路「維穩」，避免網友熱議。 路透社
國際帕拉林匹克委員會全面禁止俄選手出賽，俄國不滿揚言提告。主辦方中共面臨尷尬局面，只能啟動網路「維穩」，避免網友熱議。 路透社

北京冬季帕運會前夕，國際帕拉林匹克委員會（IPC）先前中立聲明忽然180度轉變，不到一天時間就宣布俄羅斯和白俄羅斯選手都禁止參賽。此決策來得相當倉促，也讓主辦方中國感到相當難堪，一度封鎖網路上相關消息。而面臨俄籍運動員損失，克里姆林宮也將向國際體育仲裁法庭提出上訴。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）先前允許俄羅斯與白俄羅斯選手以「中立」身分參加北京帕運，但此聲明也引來一片罵聲，在外界龐大的輿論壓力下，國際帕委會也改變立場，全面禁止俄籍選手參加北京帕運。

此決定也讓已受到多項體壇制裁的俄羅斯感到相當不滿。根據俄國《塔斯社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）譴責IPC決定「相當可恥、完全不能接受。」俄國體育部長麥斯汀（Oleg Matytsin）也聲明表示，俄籍選手們都已到達會場，如今此決策將嚴重損害運動員權利，他們也向國際體育仲裁法庭提出上訴。

此外，今天將迎來開幕的北京帕運，主辦國對於此消息感到相當尷尬，中國官方高層甚至閉口不言，網管當局也已在中國網路長城內啟動維穩，似乎想避免讓網友接收禁賽消息而掀起討論的趨勢。

對此，中共官媒與主流陸媒均未報導國際帕拉林匹克委員會禁賽的消息，連在微博搜尋「冬殘奧 俄羅斯」也完全找不到俄籍選手遭禁賽的相關訊息，僅剩少數體育自媒體相關報導還存在網上。直到昨日傍晚10點中國官媒央視新聞才釋出一則雙俄選手遭取消參賽北京帕運的報導。

白俄羅斯 北京 體育 長城

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