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全國身障運4月台中登場 李凱琳轉戰田徑用行動力挺

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
111年全國身心障礙運動會邀請到帕運國手李凱琳（右2）、林姿妤（左2）擔任代言人。記者劉肇育／攝影
111年全國身心障礙運動會邀請到帕運國手李凱琳（右2）、林姿妤（左2）擔任代言人。記者劉肇育／攝影

111年全國身心障礙運動會（簡稱身障運）將於4月9日至12日在台中市登場，今天的全國記者會上也邀請到東京帕運柔道國手李凱琳、桌球選手林姿妤兩位代言人出席站台，僅管身障運將不會有柔道運動，但李凱琳也將參與4項田徑賽事，用行動支持身障運。

教育部次長林騰蛟表示，全國身心障礙運動會是國內最高等級賽事，並以帕運、亞帕運、聽奧、特奧等競賽種類為核心，肩負我國競技表現接軌國際的重要任務，並呼籲國人一同展現「愛運動動無礙」的社會支持力量。

台中市政府運動局表示，本屆身障運競賽性活動及聯誼性活動競賽種類計16種，期待選手拿出最好的表現，勇奪佳績。

而這次擔任代言人的帕運柔道好手李凱琳則表示，從國中開始就會參加身障運動會的田徑賽事，儘管這並不是她的專長，但仍希望透過行動支持，這次她將會參加田徑100公尺、200公尺、400公尺與跳部賽事。

帕運桌球好手林姿妤也指出，這次身障運在家鄉舉行又能成為代言人讓她相當開心，也希望透過自己的力量讓更多身障選手或是民眾出來運動。

111年全國身心障礙運動會將於4月9日至12日在台中市登場。記者劉肇育／攝影
111年全國身心障礙運動會將於4月9日至12日在台中市登場。記者劉肇育／攝影

東京帕運 田徑 桌球

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