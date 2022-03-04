網球／法國放寬防疫政策 約克維奇有望出賽法網！
網壇近日捎來一則好消息，法國政府宣布將放寬防疫政策，這也讓堅決拒打疫苗的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），多出一絲挑戰國際大賽的希望，將有望出賽今年法網、爭奪紅土冠軍衛冕。
法國總理卡斯泰(Jean Caste)昨日宣布，自3月14日起出入公共場所不用再出示疫苗護照，這也意味著未接種疫苗的約克維奇將有望出賽5月22日開打的法國網球公開賽，挑戰紅土大滿貫衛冕。
約克維奇今年初因疫苗豁免爭議而被澳洲當局拒於公開賽門外，最終更被驅逐出境，錯失挑戰21座大滿貫的機會。在接受BBC專訪時，他也態度強硬表示，「寧可犧牲未來網球獎盃，也不願被迫接種疫苗」。
未施打疫苗的約克維奇受限於各國疫苗入境歸定，目前只被允許參與杜拜和中國等賽事。不料卻在杜拜男網8強賽爆冷輸給捷克選手維斯利（Jiri Vesely），世界球王的頭銜也被迫拱手讓出。如今傳出法國將鬆綁防疫規定，約克維奇將有望再締造大滿貫紀錄。
此外，根據《Tennis Majors》報導英國政府也正逐步放寬防疫政策，預計於6月27日開打的溫網將可能不會強制參賽選手接種疫苗，對於錯失多場國際賽事的約克維奇來說無非是一大利多。
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