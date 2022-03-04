冬季帕運／俄國遭禁賽 烏克蘭代表團戰火下抵北京稱奇蹟

中央社 / 北京3日綜合外電報導
烏克蘭帕委會主席舒克維奇。 美聯社
烏克蘭帕委會主席舒克維奇。 美聯社

國際帕拉林匹克委員會今天宣布，俄羅斯和白俄羅斯選手不得參加在北京舉行的冬季帕運，波蘭帕委會對此表支持。烏克蘭代表團今天抵達北京，烏國帕委會主席形容這是奇蹟。

國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）在聲明中表示：「經過一次特別召開的會議，IPC執行委員會决定拒絕俄羅斯帕拉林匹克委員會（RPC）及白俄羅斯共和國帕拉林匹克委員會（NPC）的運動員參賽。」

波蘭帕拉林匹克委員會（Polish Paralympic Committee）在給路透社的聲明稿中表示：「依我們來看，今天做出的決定是唯一的可能方式。俄羅斯在白俄羅斯的協助下，嚴重違反國際法，侵略另一個帕拉林匹克成員國、而且是我們的近鄰。」

「這正是我們強烈反對IPC之前決定的理由，不少國家看法和我們相同，並表達在給IPC的請願書中。我們很高興，IPC改變了心意。」

烏克蘭帕運選手冒著國內的戰火出國，終於在4日北京帕運開幕前安全抵達。烏克蘭帕委會主席舒克維奇（Valeriy Sushkevych）形容，這簡直是奇蹟。

烏克蘭在俄羅斯侵略下遭到圍城，迫使IPC今天改口禁止俄國和白俄選手以中立運動員身分參賽。

舒克維奇今天告訴媒體「不來這裡會是比較容易的選擇，我們參加帕運不單參賽而已，而是傳達一項訊息：烏克蘭不但現在是一個國家，未來還會是一個國家」。

為了來北京參加帕運，身為烏克蘭國會議員的舒克維奇在巴士的地板上睡了2天，代表團的其他成員還必須躲避飛彈攻擊才能離開烏克蘭。

舒克維奇說：「我們花了超過4天4夜才抵達。我們在這裡是奇蹟。我們代表團的一部分已出國，一部分還在烏克蘭。我們所有必要設備在烏克蘭。我們必須把這些部份湊齊在一起。」

「我任烏克蘭帕委會主席25年，從來沒有在前往帕運時遭遇這麼艱辛沈重的歷程。」

帕運

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