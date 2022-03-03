桌球／WTT阿曼挑戰賽遭逆轉 莊智淵無緣男單8強

40歲「桌球教父」莊智淵今天WTT阿曼挑戰賽男單16強賽先盛後衰，以1比3輸給中國選手向鵬，無緣8強，而明天男雙4強賽將與徒弟彭王維聯手，力拚決賽入場券。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿曼挑戰賽在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行，莊智淵稍早在男雙賽事傳出捷報，與徒弟彭王維以3比1收拾印度組合，收下4強門票。

男單世界排名第24的莊智淵晚間再度上陣，男單16強賽出戰排名第106的中國選手向鵬，首局以12比10先下一城後，次局以5比11棄守。

莊智淵第3局一度以4比2領先，隨後被對手打出9比1攻勢，以5比11丟掉第3局，而關鍵第4局開局就陷入0比5落後，莊智淵試圖追分，一度追成4比5，可惜後續未能再添分數，以4比11敗下陣來。