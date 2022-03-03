滑冰／黃郁婷遭停止補助2年 父親：願意繼續拚就支持

體育署在今天針對我國北京冬奧滑冰選手黃郁婷的不當言行做出懲處，即起停止補助2年的專案培訓及參賽經費，對於懲處結果出爐，黃郁婷的父親兼教練黃錦龍也表示，希望這件事能夠就此落幕，未來只要女兒還願意拚，就會繼續支持她。

黃郁婷在今年北京冬奧備戰期間，因上傳身著中國大陸國家隊隊服的影片而引發爭議，後續又在個人社群網站上用詞失當、發表運動界無國籍之分及認同北京為主場等，不符合國人對國家代表隊選手的期待。

在行政院長蘇貞昌日前要求教育部與體育署進行懲處後，體育署也在昨天邀集中華奧會、滑冰協會及法律專家學者召開專案會議，並安排人在國外的黃郁婷透過視訊陳述意見，最終作出停止補助2年的專案培訓及參賽經費的決議。

對於這樣的結果，黃郁婷的父親黃錦龍也簡短回應，除了感謝過去所有支持過黃郁婷的人外，也希望這件事能就此落幕，並希望女兒能專注在場上表現，「未來我們還是會為熱愛的運動努力，只要郁婷還願意繼續拚，我做爸爸的就會無條件支持她。」黃郁婷目前人在挪威為世界盃進行備戰，並將在女子500公尺與1000公尺項目出賽。