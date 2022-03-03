桌球／WTT阿曼挑戰賽 莊智淵、彭王維晉級男雙4強

「桌球教父」莊智淵與彭王維今天在WTT阿曼挑戰賽男雙8強賽以3比1擊敗印度組合，闖進4強，而桌球一姐鄭怡靜女單32強意外以0比3不敵盧森堡選手德努特，無緣16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿曼挑戰賽在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行，「桌球教父」莊智淵、鄭怡靜領軍出征，鄭怡靜與林昀儒去年在東京奧運混雙摘銅，但此次因林昀儒在歐洲參賽撞期，混雙改與小將黎昕祐攜手，兩人昨天通過16強考驗。

莊智淵與徒弟彭王維今天男雙8強賽迎戰印度組合沙（Manush Utpalbhai Shah）與塔卡爾（Manav VikashThakkar），以13比11搶下首局後，次局陷入激戰，以14比16讓出，「莊彭配」頂住壓力，第3、4局分別以11比8、11比4搶下勝利，挺進4強。

莊智淵稍作休息後，晚間將在男單16強賽出擊，對手為中國選手向鵬，將爭奪8強入場券。

另外，世界排名第12的鄭怡靜今天迎來女單首戰，面對排名第72的盧森堡選手德努特（Sarah DeNutte），意外陷入苦戰，以9比11、7比11、9比11敗下陣來。

陳思羽32強賽遭遇到中國選手何卓佳，同樣也未能突圍，在以8比11、7比11丟掉前2局後，第3局無力扭轉戰局，以4比11輸球。