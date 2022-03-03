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俄侵烏讓外籍球員不滿 足球等職業球會爆出走潮

中央社 / 巴黎2日綜合外電報導
歐洲職業足壇力挺烏克蘭。 歐新社
歐洲職業足壇力挺烏克蘭。 歐新社

羅斯入侵烏克蘭攻勢不歇，效力俄羅斯各職業球會的外籍球員與教練現在紛紛求去，足球、手球、籃球球隊都傳出走潮。

最受矚目的出走潮莫過於足球界。

法克（Daniel Farke）連一場球都沒執教，就離開了俄羅斯足球超級聯賽的克拉斯諾達隊（Krasnodar）。這位德國籍教練1月間才獲延攬，還帶了3名助理教練同行。

先前任教於瑞典球隊的法克告訴德國媒體，「我們心情沈重地要求」克拉斯諾達終止合約。

他說：「當前政局、妻小和親友要我們回國、體壇前景不明，我們才會在深思熟慮後，做出這個決定。」

俄國媒體報導，波蘭籍球員科里喬維亞克（Grzegorz Krychowia）也要求離開克拉斯諾達。

另一位德籍教練吉斯多（Markus Gisdol）也離開了俄超莫斯科火車頭隊（Lokomotiv Moscow），他告訴德國 「畫報」（Bild），自己無法「在其領導人需為戰爭負責的國家執教」。

烏克蘭籍的伏羅寧（Andriy Voronin）則辭去俄超排名第2的莫斯科發電機（Dynamo Moscow）助理教練一職。

他告訴慕尼黑的「南德日報」（SueddeutscheZeitung）：「我不能住在和我國交戰的地區。」

歐洲手球及籃球總會禁止俄國參與賽事，也是這波出走潮的背後原因之一，白俄羅斯手球球會布雷斯特（Meshkov Brest）失去了波蘭、斯洛維尼亞與法國籍的球員，以及西班牙和葡萄牙籍的教練。

布雷斯特說，若「局勢穩定」，所有人都可能回鍋。

相較之下，俄國籃球隊在18隊的歐洲籃球聯賽（Euroleague）損失較輕微。

排名第5的聖彼得堡隊（Zenit St Petersburg）和莫斯科中央陸軍（CSKA）都宣布有外籍球員求去，理由是「當前局勢相關的家庭與個人因素」。

羅斯

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