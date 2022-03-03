LPGA／匯豐女子世錦賽 徐薇淩飆70桿並列第19

台灣高球一姐徐薇淩今天在新加坡舉辦的匯豐女子世界錦標賽首輪，共打下3鳥、1柏忌，以低於標準2桿的70桿，首日打完並列19名，同場參賽的李旻則以71桿並列29名。

總獎金170萬美元（約新台幣4769萬元）的匯豐女子世界錦標賽，今天在新加坡聖淘沙高爾夫俱樂部登場，這場比賽僅65名選手參賽，首回合由泰國女將塔瓦坦娜（Patty Tavatanakit）以低於標準5桿的67桿獨居領先。

徐薇淩和李旻去年攜手參加東京奧運，兩人季末結束賽季後返台，其中徐薇淩先在去年底的台灣大哥大女子公開賽奪冠，隨後又在1月登場的日立女子慈善賽以並列第6收關，而匯豐女子世界錦標賽也是徐薇淩與李旻今年在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的第1場比賽。

歷經1個多月充電、休息，徐薇淩在2月27日就提前動身前往新加坡備戰，今天首輪她開局表現精彩，光在前9洞就斬獲3鳥，很可惜轉場後攻勢收斂，並在第14洞吞下今天的第1個、同時也是全場唯一的柏忌，最後以低於標準2桿的70桿繳卡。

相較於徐薇淩開局的平穩，李旻今天戰況則是完全相反，從後9洞出發的她開賽有些起伏，雖打下2鳥卻也吞下2個柏忌，一來一往也扯平。

轉場後李旻逐漸找回節奏，她在第2洞捕獲全場第3隻小鳥，接下來則一路持平，最終以低於標準1桿的71桿完賽。