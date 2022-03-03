宜蘭縣中小學運動會今開幕！2891位運動員拚榮譽

宜蘭縣中小學運動會今天在宜蘭運動公園田徑場盛大登場，由國立頭城家商結合太鼓、旗舞的表演揭開序幕，而運動員宣誓代表是宜縣重點培訓選手的壯圍國中3年級學生陳潔安，去年全中運榮獲國女組800M、1500M雙料冠軍。大會主席、縣長林姿妙表示，賽事為期3天，共8個組別、2891位參賽選手要角逐18個競賽錦標，祝學子取得佳績。

宜蘭市今天早上陰雨綿綿，宜蘭縣中小學運動會照常舉行，以「開蘭鼓道，旗開得勝」為表演主題。頭城家商幼兒保育科帶來太鼓結合旗舞，現場氣勢磅礴、震撼的視聽覺演出，更象徵運動員挑戰自我，突破極限過程的堅忍毅力。

接著會旗進場後，運動員宣誓代表的壯圍國中學生陳潔安，是宜蘭縣重點培訓選手，參賽屢創佳績。她去年參加全中運，獲國女組800公尺及1500公尺雙料冠軍，打破歷年紀錄、成為史上800公尺最速國中女生，已達2022世界中學運動會標準、2022亞青少的參賽標準，同年還奪全運會女子組800公尺銀牌。