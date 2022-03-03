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宜蘭縣中小學運動會今開幕！2891位運動員拚榮譽

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣中小學運動會今天登場，會旗進場。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣中小學運動會今天登場，會旗進場。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣中小學運動會今天在宜蘭運動公園田徑場盛大登場，由國立頭城家商結合太鼓、旗舞的表演揭開序幕，而運動員宣誓代表是宜縣重點培訓選手的壯圍國中3年級學生陳潔安，去年全中運榮獲國女組800M、1500M雙料冠軍。大會主席、縣長林姿妙表示，賽事為期3天，共8個組別、2891位參賽選手要角逐18個競賽錦標，祝學子取得佳績。

宜蘭市今天早上陰雨綿綿，宜蘭縣中小學運動會照常舉行，以「開蘭鼓道，旗開得勝」為表演主題。頭城家商幼兒保育科帶來太鼓結合旗舞，現場氣勢磅礴、震撼的視聽覺演出，更象徵運動員挑戰自我，突破極限過程的堅忍毅力。

接著會旗進場後，運動員宣誓代表的壯圍國中學生陳潔安，是宜蘭縣重點培訓選手，參賽屢創佳績。她去年參加全中運，獲國女組800公尺及1500公尺雙料冠軍，打破歷年紀錄、成為史上800公尺最速國中女生，已達2022世界中學運動會標準、2022亞青少的參賽標準，同年還奪全運會女子組800公尺銀牌。

林姿妙表示，舉辦運動會賽事能帶動風氣、培養縣民運動習慣。宜蘭人的精神就是不畏風雨向前行，今天看到選手鬥志高昂，準備一展平日練習成果，期許大家公平、公開、公正地爭取榮譽，遇水則發，成績佳者更能代表宜蘭縣出征4月在花蓮舉辦的全中運。

宜蘭縣中小學運動會今天登場，國立頭城家商結合太鼓、旗舞的表演揭開大會序幕。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣中小學運動會今天登場，國立頭城家商結合太鼓、旗舞的表演揭開大會序幕。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣中小學運動會今天在宜蘭運動公園田徑場盛大登場。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣中小學運動會今天在宜蘭運動公園田徑場盛大登場。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣中小學運動會今天在宜蘭運動公園田徑場盛大登場，賽事為期3天，共有2891位選手參賽角逐榮譽。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣中小學運動會今天在宜蘭運動公園田徑場盛大登場，賽事為期3天，共有2891位選手參賽角逐榮譽。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣重點培訓選手的壯圍國中3年級學生陳潔安，近來參賽屢獲佳績，今天在宜蘭縣中小學運動會擔任運動員宣誓代表。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣重點培訓選手的壯圍國中3年級學生陳潔安，近來參賽屢獲佳績，今天在宜蘭縣中小學運動會擔任運動員宣誓代表。記者林佳彣／攝影

全中運 田徑 全運會

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