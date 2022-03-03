拳擊／烏克蘭拳王投身軍旅霸氣宣言：國家比冠軍重要

烏克蘭世界重量級拳王烏希克（Oleksandr Usyk）在日前宣布投身軍旅，抵抗俄羅斯入侵家鄉後，導致他與英國拳王約書亞（Anthony Joshua）原訂將於5、6月舉行的「世紀之戰」複賽，現在也將無限期延賽。

烏希克去年9月擊敗英國拳王約書亞，奪下世界重量級拳王腰帶，而身為烏克蘭國民英雄的他，也在家鄉遭到俄羅斯入侵後，隨即跟隨好友同時也是世界拳王的洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）一同投身軍旅。

不過在此之前，烏希克原訂於今年5、6月間將與約書亞再度對決，但受到他從軍保家衛國影響，賽事也將無限期延賽，促成此賽事的知名拳擊經紀人赫恩（Eddie Hearn）就強調，並不希望這場賽事取消，但將會等待烏希克回歸的那一刻，「這是一個困難的時期，我們會一直等待烏希克，他還需要一些時間。」

35歲的烏希克在接受CNN訪問時也表示，他現在確實無法評估何時會再回到擂台上，不過就目前的狀況，國家的榮譽將會比他的冠軍腰帶來得更重要，「我不想開槍，也不想殺任何人，但如果有人要殺我，我將會別無選擇。」

赫恩也強調，烏希克現在面臨的是一個很獨特的狀況，並且無法對於這些事情發表評論，「但對我們來說，現在對於烏希克我們仍是抱持著最大的尊重。」