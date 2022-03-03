快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／鞍馬登世界第一很開心 李智凱：期許完成金滿貫

中央社 / 台北3日電
李智凱在得知自己鞍馬排名登上世界第一之後很開心，接下來的目標，則是期許自己在鞍馬項目可以締造「金滿貫」的壯舉。 聯合報系資料照
李智凱在得知自己鞍馬排名登上世界第一之後很開心，接下來的目標，則是期許自己在鞍馬項目可以締造「金滿貫」的壯舉。 聯合報系資料照

東京奧運男子體操鞍馬銀牌得主李智凱今天表示，在得知自己鞍馬排名登上世界第一之後很開心，接下來的目標，則是期許自己在鞍馬項目可以締造「金滿貫」的壯舉。

素有「鞍馬王子」美名的李智凱，堪稱是台灣最具知名度的體操選手，他從過去電影裡「翻滾吧！男孩」中的「菜市場凱」，轉身成為東京奧運銀牌得主，甚至竄上鞍馬世界第一，成為體操界的鞍馬之王。

李智凱接受中央社記者訪問時說，他很榮幸能被世界看見，世界第一是他過去設定的一個目標，他也希望自己能和羽球世界球后戴資穎一樣，「在這個位置可以維持這麼久」。

李智凱強調，就算登上世界第一，那也已是過去式了，現在的他要放眼未來，朝下個階段邁進。

今年賽季的第一戰，李智凱表示，預計將是6月在卡達杜哈舉行的亞洲體操錦標賽，而上屆亞錦賽他拿下隊史首面全能金牌，拿手的鞍馬項目卻發生失誤落馬，最終名列第6無緣獎牌。

今年再次參賽，李智凱直言目標當然是奪金，並加碼透露：「我希望能效仿郭婞淳，完成在鞍馬在所有大賽都奪冠的金滿貫。」

李智凱曾在2017拿坡里世界大學運動會與2018亞運鞍馬摘金，而世錦賽與奧運則是雙雙銀恨，目前仍在閉關備戰的他透露，已在著手準備全新套路，至於何時公開則得和恩師林育信討論過後再說。

李智凱 郭婞淳 世錦賽

延伸閱讀

體操／李智凱鞍馬排名登世界第一 阿信教練放眼巴黎奧運

世大運／楊勇緯、李智凱參戰 成都成亞運前哨戰

雜誌編輯確診釀演藝圈恐慌 陳時中：長時間接觸建議PCR

PRADA活動也有確診 周興哲被匡列急快篩

相關新聞

冬奧／黃郁婷冬奧爭議處分出爐 體育署停止2年經費補助

代表我國參與冬季奧運的競速滑冰好手黃郁婷於上月比賽期間因穿著中國隊服等舉動惹議，今天教育部體育署公布懲處結果，決定即日起停止補助黃郁婷2年的專案培訓及參賽經費。

冬季帕運／IPC最新決議 全面禁止俄國、白俄選手參賽

國際帕拉林匹克委員會（IPC）先前表示允許俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京帕拉林匹克運動會，沒想到才不到24小時，IPC稍早發布的聲明態度180度大轉變，宣布禁止俄羅斯和白俄選手參賽。

體操／鞍馬登世界第一很開心 李智凱：期許完成金滿貫

東京奧運男子體操鞍馬銀牌得主李智凱今天表示，在得知自己鞍馬排名登上世界第一之後很開心，接下來的目標，則是期許自己在鞍馬項...

俄侵烏讓外籍球員不滿 足球等職業球會爆出走潮

俄羅斯入侵烏克蘭攻勢不歇，效力俄羅斯各職業球會的外籍球員與教練現在紛紛求去，足球、手球、籃球球隊都傳出走潮

桌球／WTT阿曼挑戰賽 莊智淵、彭王維晉級男雙4強

「桌球教父」莊智淵與彭王維今天在WTT阿曼挑戰賽男雙8強賽以3比1擊敗印度組合，闖進4強，而桌球一姐鄭怡靜女單32強意外...

LPGA／匯豐女子世錦賽 徐薇淩飆70桿並列第19

台灣高球一姐徐薇淩今天在新加坡舉辦的匯豐女子世界錦標賽首輪，共打下3鳥、1柏忌，以低於標準2桿的70桿，首日打完並列19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。