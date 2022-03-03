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羽球／小戴安抵德國 BWF讚2020重返球后之戰是「大師級」
我國世界球后戴資穎下周將出戰超級300系列德國公開賽，緊接著在月中參加超級1000系列全英公開賽，世界羽球聯盟（BWF）近日也回顧了2020年小戴在全英決賽直落二擊敗中國好手陳雨菲、成功重返球后寶座的精采片段。
戴資穎將在3月8日舉行的德國公開賽登場，今天抵達飯店後他在臉書分享自己於飛機上的照片向球迷道平安，並透露自己要去調時差：「又是一趟長途的飛行，平安抵達飯店囉，好久不見，德國。我晚安，你們早安～祝大家有美好的一天，我調時差去。」網友也紛紛在下方留言「加油」，為小戴集氣。
這是戴資穎睽違8年再度重返德國公開賽，而且本屆賽事單好手齊聚，中國陳雨菲、印度辛德胡、泰國依瑟儂、南韓安洗瑩、西班牙瑪琳、日本奧原希望和山口茜等強敵都有參賽，若種子球員皆順利晉級，小戴最快將在八強與辛德胡交手，四強則可能碰上陳雨菲或瑪琳。
此外，超級1000系列全英公開賽也將於本月16日點燃戰火，小戴將挑戰個人生涯第四冠，若能成功奪冠，將獨居21世紀在全英賽最多冠的女單選手，並且和印尼傳奇名將王蓮香並列近40年賽史最多冠紀錄。
BWF昨則在官方臉書以「大師等級」為題分享戴資穎2020年於全英公開賽決賽的超水準演出，當時他以直落二扳倒中國勁敵陳雨菲，這一冠讓小戴成功重返世界第一，並穩居球后寶座至今，目前已累積205週。
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