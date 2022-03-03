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哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

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網球／三大組織抵制俄羅斯 新科球王梅德維夫慘變「無國籍」

聯合新聞網 / 綜合報導
網壇三大組織同時抵制俄羅斯，讓新科球王梅德維夫慘變無國籍。 路透社
網壇三大組織同時抵制俄羅斯，讓新科球王梅德維夫慘變無國籍。 路透社

俄羅斯入侵烏克蘭引起國際輿論撻伐，各國紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁，現在體育界也開始響應不展出俄國國旗，這使得本周才登上世界第一寶座的俄羅斯籍新科球王梅德維夫（Daniil Medvedev）被迫成為「無國籍」選手。

繼國際網球總會（ITF）開出第一槍宣布無限期取消所有俄羅斯賽事後，國際奧會（IOC）於2月底跟進，呼籲各項運動協會限制俄羅斯和白俄羅斯運動員的參賽權利，就算參賽的選手也不得展示國旗、國歌等和國家有關的象徵。

IOC出手後，ITF、國際女子網球協會（WTA）、國際男子職業網球協會（ATP）等組織也宣布暫停俄羅斯與白俄羅斯的網協會籍，此外，雖然俄羅斯、白俄羅斯選手仍然能在巡迴賽和大滿貫賽出賽，但是不得以國家名義參賽，也不得使用任何代表國家的旗幟。

梅德維夫、羅布雷夫等俄羅斯選手的國籍處顯示空白。 圖取自ATP官網
梅德維夫、羅布雷夫等俄羅斯選手的國籍處顯示空白。 圖取自ATP官網

這使得本周才剛打破「Big 4」18年來壟斷世界第一寶座的俄羅斯球王梅德維夫、同胞羅布雷夫（Andrey Rublev）和卡拉采夫（Aslan Karatsev）等職業網球選手都受到影響，在ATP官網上的國籍顯示為「空白」，被迫成為無國籍選手。

上周梅德維夫接受外媒訪問時就曾說：「我只希望世界和平，聽到這樣的消息還要上場比賽真的不容易。」並表示當自己得知將登頂球王那天的心情就像在坐雲霄飛車一樣。此外，羅布雷夫也跳出來表明「反戰」，俄國網球一姊帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）更公開譴責俄羅斯總統普亭。

白俄羅斯 國旗 烏克蘭 國歌 雲霄飛車

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