快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／李智凱鞍馬排名登世界第一 阿信教練放眼巴黎奧運

中央社 / 台北3日電
根據國際體操總會（FIG）官網，李智凱鞍馬項目排名登上世界第一，接下來將力拚巴黎奧運資格。 聯合報系資料照
根據國際體操總會（FIG）官網，李智凱鞍馬項目排名登上世界第一，接下來將力拚巴黎奧運資格。 聯合報系資料照

「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運鞍馬項目拿下銀牌，恩師林育信在臉書分享喜訊，根據國際體操總會（FIG）官網，李智凱鞍馬項目排名登上世界第一，接下來將力拚巴黎奧運資格。

現年25歲的李智凱去年二度叩關奧運，一掃先前在里約奧運落馬的陰霾，在東京奧運體操鞍馬項目抱回1面銀牌，也是台灣在奧運史上首面體操獎牌。

在完成重要里程碑後，李智凱去年12月也完成終身大事，與相戀6年的學姊結婚。

根據國際體操總會（FIG）官網最新排名，李智凱在鞍馬項目世界排名躍居第一，恩師林育信也在臉書（Facebook）分享好消息，「羽球戴資穎世界排名第一，體操也有排名世界第一」。

他也向體操協會喊話，盼能多宣傳訊息，建立一些榜樣，鼓勵一些小選手勇敢追夢。

李智凱鞍馬項目排名登上世界第一。 截圖自國際體操總會官網
李智凱鞍馬項目排名登上世界第一。 截圖自國際體操總會官網

談到對愛徒接下來的期許，林育信接受中央社記者訪問時表示，目標當然是2024年巴黎奧運，首先還是要取得奧運資格，後續將延續先前備戰東奧的節奏，「一步一腳印，加強新規則難度，難度慢慢疊起來」。

至於今年賽事規劃，林育信透露，李智凱將參加6月亞洲錦標賽，緊接著是7月世大運、9月杭州亞運、11月世界錦標賽，他期盼愛徒能取得佳績。

李智凱 林育信 羽球

延伸閱讀

Jisoo飛巴黎看點綴未來感「充氣護具」的Dior女裝秀 蕾哈娜鏤空刺繡成最性感孕婦

棒球／陽岱鋼打擊教練尼爾森來頭不小 雅典奧運體驗建仔威力

世大運／楊勇緯、李智凱參戰 成都成亞運前哨戰

雜誌編輯確診釀演藝圈恐慌 陳時中：長時間接觸建議PCR

相關新聞

體操／李智凱鞍馬排名登世界第一 阿信教練放眼巴黎奧運

「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運鞍馬項目拿下銀牌，恩師林育信在臉書分享喜訊，根據國際體操總會（FIG）官網，李智凱鞍馬項...

網球／烏克蘭一姊感謝台灣捐物資 IG轉發要全世界挺台貼文

烏克蘭女網一姐絲薇托莉娜在蒙特雷女網賽直落二擊敗俄羅斯女將波塔波娃，賽後宣布將獎金全數捐給家鄉軍隊，另轉發文感謝台灣捐助...

網球／三大組織抵制俄羅斯 新科球王梅德維夫慘變「無國籍」

俄羅斯入侵烏克蘭引起國際輿論撻伐，各國紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁，現在體育界也開始響應不展出俄國國旗，這使得本周才登上世界第一寶座的俄羅斯籍新科球王梅德維夫（Daniil Medvedev）被迫成為「無國籍」選手。

射擊／台灣女團世界盃奪銅 吳佳穎、余艾玟臉書曬喜訊

台灣女子射擊代表隊今天凌晨在世界盃埃及站女子10公尺空氣槍女團賽銅牌戰，以16比8擊敗新加坡拿下銅牌，在今年賽季的第1場...

鐵人三項／dvtt young未來之星計畫 2年來成果豐碩

(圖:活動大合照，前方為dvtt young成員) DVTT 醫聲論壇鐵人隊持續往下扎根 以推廣醫事人員三鐵運動的初心出發，迄今已成立8年的DVTT醫聲論壇鐵人隊，於上周日（2/27）

俄國與白俄選手獲准參賽北京帕運 德批一頁黑史

國際帕拉林匹克委員會（IPC）決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京帕拉林匹克運動會，德國奧運主管機關今天持反對意見，怒稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。