鐵人三項／dvtt young未來之星計畫 2年來成果豐碩

(圖:活動大合照，前方為dvtt young成員)

DVTT 醫聲論壇鐵人隊持續往下扎根

以推廣醫事人員三鐵運動的初心出發，迄今已成立8年的DVTT醫聲論壇鐵人隊，於上周日（2/27）舉辦「虎彩繽紛感恩午宴」，除邀請各地會員、隊友們齊聚一堂，更慶祝「dvtt young未來之星」計畫過去一年的優異表現，共計有五位青少年鐵人們在上周台東活水湖競賽中獲選國手資格。午宴現場更集結協會會員們的愛心，透過慈善競標拍賣的方式，募得善款逾百萬元，除用於協會相關運作的基金外也將持續用於培育台灣年輕鐵人三項選手的「dvtt young未來之星」計畫。

DVTT醫聲論壇鐵人隊，是由一群熱愛運動的醫護人士所組成，從一開始熱愛運動到嘗試報名鐵人比賽，每週除固定團練外，甚至還聘請國手級的教練指導，並且推動AED Runner培育與執行。經過社團幹部們的努力，DVTT日益蓬勃發展，從原本的社團性質變成內政部核准的全國性協會-社團法人醫聲論壇鐵人三項協會，現在協會在全國已擁有300多名會員，理事長葉斯基表示：「DVTT的初心是鼓勵從事醫療行業的相關人員多多運動，並將運動渲染給周遭的家人和朋友，因為醫護人員需要站在前線面對病人，更需要有良好的體力以及抵抗力，才能成為堅強的後盾。」

(圖:理事長 葉斯基)

(圖:AED RUNNER隊長交接，右為現任易世富隊長，左為新任蕭祝林隊長)

在推廣鐵人運動的過程中，DVTT會員們注意到台灣的鐵人運動在近年出現了世代的斷層，因為鐵人賽事年齡體力差距太大，青少年鐵人尚無法參與成年的鐵人三項賽事，加上培育青少年鐵人運動的資源有限，恐讓想從事鐵人運動的國高中生無法持續他們的夢想，遂於2020年成立「dvtt young未來之星」計畫，透過獎學金的挹注，資助選手的比賽經費、專業訓練、交通和住宿等相關支出。經過2年努力，「dvtt young未來之星」於今年年初迎來令人振奮的消息，包括：雍苡脩、黃宥翔、陳均妤、劉亭薇、黃柔儀，共5名青少年鐵人獲選國手資格。

此次DVTT「虎彩繽紛感恩午宴」吸引許多品牌響應，紛紛提供物資、紀念品贊助，包括台灣國際航電(GARMIN)、逐光國際貿易(PSI TAIWAN)、真男人文創商行、鐵人意志(SHcoaching)、展碁國際(TAL蒂愛麗、VitaBeauty)、Hermes愛美仕、伊萊克斯、diadora台灣、鐵人兵工廠等，其中LAVA台灣鐵人公司更提供2022年IRONMAN 70.3 Kenting、LAVA大鵬灣站、LAVA Xtrail越野跑 3項賽事共計12席參賽名額。

2022年，DVTT醫聲論壇鐵人隊將持之以恆，除邀請各界人士踴躍加入，也期待看到國內更多對運動有資質有熱忱的青少年朋友，透過DVTT的支持讓他們接受更專業的訓練以及增加賽事經驗，持續培養新血，提升國內鐵人三項選手的競爭力。