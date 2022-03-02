桌球／鄭怡靜攜手黎昕祐 WTT阿曼挑戰賽混雙逆轉過頭關

台灣桌球一姐鄭怡靜與小將黎昕祐今天在WTT阿曼挑戰賽混雙首輪，在1比2落後下連追兩局，反倒以3比2逆轉擊敗波蘭組合帕蒂卡與迪亞斯，有驚無險闖過頭關晉級8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿曼挑戰賽今天會內賽登場，這也是鄭怡靜本季的首場比賽，去年她和桌球一哥林昀儒在東京奧運攜手摘銅，不過礙於林昀儒人在歐洲參賽恰好撞期，因此被迫退賽，鄭怡靜改和小將黎昕祐組軍參加混雙。

或許是初次搭配雙方默契不足，台灣組合鄭怡靜與黎昕祐前3局打完，以9比11、13比11、11比13落後波蘭的帕蒂卡（Natalia Partyka）與迪亞斯（JakubDyjas），陷入淘汰邊緣。

關鍵第4局，台灣組合雖浪費7比5領先，在後段被對手追成9比9平，所幸兩人臨危不亂，靠著連搶2分以11比9驚險拿下，也把比賽拖入決勝局。

歷經前4局暖身磨合，台灣組合越打越好，決勝局開賽就拉開差距，在7比3領先時靠一波4比0攻勢霸氣關門，最終以3比2後來居上，也拿下8強入場券。

至於男雙方面，由「桌球教父」莊智淵與彭王維聯手的「師徒檔」，今天同樣歷經5局大戰後，以3比2擺脫印度對手糾纏挺進8強；而由黃彥誠和廖振珽「合拍」的男雙組合，則以3比0橫掃沙烏地阿拉伯組合輕鬆晉級。

台灣女雙組合陳思羽與李昱諄今天一樣面臨5局苦戰，並在決勝局頂住5比7落後成功翻盤，以3比2險勝羅馬尼亞的朵拉戈瑪（Andreea Dragoman）、薩瑪拉（Elizabeta Samara），順利挺進8強。