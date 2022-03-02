空手道／烏克蘭東奧銅牌披軍服上戰場 生日禮籲外界捐款

東京奧運男子75公斤級空手道摘銅的烏克蘭選手霍魯納（Stanislav Horuna），看到家園已連續好幾天被戰火無情摧毀，他也在生日時上傳全副武裝、提起槍枝的影片，並附上烏克蘭軍隊捐款資訊，呼籲外界伸出援手幫助烏克蘭度過難關。

霍魯納週二迎來33歲的生日，他也透過IG向粉絲們表示可以用捐款的方式代替生日禮物，「今日是我的生日，如果你想送我生日禮物，我建議你們可以把這些錢用來捐助烏克蘭軍隊，並持續在自己社交平台轉發烏克蘭的資訊。」並在最後說道，「謝謝你們與烏克蘭站在一起。」影片中可以看到他全副武裝並手拿步槍，為國而戰。

霍魯納也在IG限時動態分享俄羅斯軍隊坦克以及在戰爭中所留下的殘骸視頻，並氣憤寫下「我們將反擊...我們會殺死每一個入侵的人。」

烏克蘭空手道選手霍魯納（Stanislav Horuna），在IG限動寫下「我們將反擊...我們會殺死每一個入侵的人。」 截自霍魯納IG。

霍魯納並不是第一個投入戰爭的運動員，曾在3個不同量級奪下世界冠軍的拳王洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko），也在近日秀出身披軍服的照片，宣布加入防衛作戰營。另外曾是世界重量級拳王的基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）也和弟弟瓦拉基米爾（Wladimir Klitschko）加入戰場，誓死捍衛家園。