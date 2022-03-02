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足球／烏克蘭球員命喪戰火 名球評：不知多少人能活著回來

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭足球員薩普洛、馬丁倫柯命喪戰爭。 截自推特。
烏克蘭足球員薩普洛、馬丁倫柯命喪戰爭。 截自推特。

俄羅斯大動作對烏克蘭發動戰爭後，許多烏克蘭運動員選擇挺身而出投入戰爭、捍衛家園。如今卻傳出兩名烏克蘭足球員不幸喪命的噩耗，知名球評石明謹也對此事在臉書貼出烏克蘭聯賽賽程表感嘆道，「就算開踢，也不知道還有多少人能活著回來。」並嘲諷俄羅斯足協別再說禁賽不公了。

世界職業足球員協會今日發表聲明，效力Karpaty Lviv俱樂部的21歲薩普洛（Vitalii Sapylo）和效力於基輔地區球隊FC Gostomel的25歲馬丁倫柯（Dmytro Martynenko）喪命於戰爭中。前者是在基輔附近擔任青年軍坦克指揮官但在抵抗俄軍進攻時不幸喪生，後者則是在靠近基輔的住家慘遭俄羅斯飛彈轟炸，與母親一同身亡於家中。

世界職業足球員協會主席也在聲明中心痛寫道：「首次傳來球員喪命於戰火的噩耗，我們向他的家人和隊友至上最深的慰問。」此外烏克蘭冬季運動協會也在昨日聲明年僅19歲的冬季兩項烏克蘭選手瑪雷舍夫（Yevgeny Malyshev）不幸喪生於戰火中，大好前景直接葬送於戰爭。

球評石明謹也在臉書PO烏克蘭聯賽的賽程表並沈痛地寫下，「烏克蘭所有的比賽都暫停，說不定永遠也不會重新開踢，就算開踢，也不知道有多少人可以活著回來。」文末也不不忘嘲諷挑起戰爭俄國，「而俄羅斯足協說我們不能參加國際賽，這不公平！」

烏克蘭 戰爭 俄羅斯 基輔 足球

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