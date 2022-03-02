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LPGA／赴星備戰匯豐世錦賽 徐薇淩巧遇水獺大軍進攻果嶺

中央社 / 新加坡2日專電
台灣旅美高球好手徐薇淩日前抵達新加坡，預備參加明天登場的匯豐女子世界錦標賽。 歐新社
台灣旅美高球好手徐薇淩日前抵達新加坡，預備參加明天登場的匯豐女子世界錦標賽。 歐新社

台灣旅美高球好手徐薇淩日前抵達新加坡，預備參加明天登場的匯豐女子世界錦標賽。沒想到，在球場練習時，巧遇一群水獺「進攻」果嶺，這段意外小插曲讓她備感新奇。

匯豐女子世界錦標賽（HSBC Women’s WorldChampionship）將於3日至6日在新加坡聖淘沙高爾夫俱樂部（Sentosa Golf Club）舉行。這次共有徐薇淩、李旻等2名台灣選手參賽。

2月27日抵星的徐薇淩今天接受中央社記者視訊採訪時表示，這次賽事的準備跟之前一般訓練一樣，不過最近台灣跟新加坡氣溫落差很大，這是比較需要適應的地方。

她說，台灣上週很冷，但新加坡「真的很熱」，比較需要注意補水及電解質的補充，也希望利用賽前這3天盡量適應當地氣溫。

談及今年再度參加這項賽事的目標，徐薇淩表示，「希望突破往年成績，往前10名邁進」。這個球場對她來說，一直很有挑戰性，想要征服它，「希望天天有6字頭」的表現。

徐薇淩去年在匯豐女子世界錦標賽以4輪總計286桿作收，並列第35名。

今年匯豐女子世界錦標賽共有66位選手參賽，包括去年奪冠的韓國好手金孝周、世界排名第3的韓裔紐西蘭選手高寶璟、曾2度奪冠的韓國名將朴仁妃等。

此外，週末抵星之後，徐薇淩抓緊時間在球場練習，沒想到昨天意外碰上一群「不速之客」，讓她感到十分新奇。原來是一群水獺突然出現在果嶺，「拉了一堆便便」就走人，她也在臉書分享這段影片。

「沒有想像過能夠在球場上看到水獺」，徐薇淩表示，之前只有在電視和動物園看過水獺。她笑說，昨天看到的水獺「比想像中大隻很多」，牠們還在果嶺上留下排泄物，當下有傻眼的感覺。

事實上，水獺成為「不速之客」的事件在新加坡時有所聞。除了成群水獺出沒繁忙的烏節路地帶、穿越車陣過馬路，也不乏水獺闖入公寓、飯店水池，吃掉池內觀賞魚等新聞。

徐薇淩 高爾夫 高寶璟

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