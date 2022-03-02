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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

蒙特雷女網／烏克蘭女將披藍黃戰袍：國家在我的肩膀上

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭網球女將史維托莉娜（Elina Svitolina）披國家國旗色藍黃戰袍出賽。 路透社
烏克蘭網球女將史維托莉娜（Elina Svitolina）披國家國旗色藍黃戰袍出賽。 路透社

俄羅斯發兵入侵烏克蘭，遭到全球撻伐，國際體壇也紛紛出面抵制，職業網球ATP、WTA也在今日跟進，宣布俄羅斯、白俄球員必須改以中立選手身份才能出賽。先前才呼籲網壇要有所制裁的烏克蘭「一姊」史維托莉娜（Elina Svitolina）得知此消息後也表態將會如期出賽，並會披上烏克蘭國家隊服上場，為祖國而戰。

名列墨西哥蒙特雷公開賽頭號種子的史維托莉娜，日前看到家園被戰火無情摧殘，公開呼籲ATP、WTA以及ITF遵守IOC要求俄羅斯、白俄羅斯選手只能以中立運動員身分參賽，同時不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗國歌的規定。

而先前未做出任何表態的ATP、WTA也將響應IOC，要求俄羅斯、白俄的選手們只能以「中立的身份」才能夠出賽，並且將10月在俄羅斯首都舉辦的克林姆林盃取消，ITF先前也宣布無限期取消在俄羅斯舉辦的所有賽事，並且將禁止俄羅斯及白俄羅斯選手出賽台維斯盃、聯邦盃。

世界排名第15的史維托莉娜在得知此消息後，也告知媒體「我將會參賽，因為我的對手將處於中立狀態。」而她的對手正是俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova），她也表態將披上象徵烏克蘭藍黃配色的國家隊服出戰，用行動聲援身陷戰火的人民，她表示穿上後，「我覺得國家在我的肩膀上。」

她接續說道，「在網球界應該能做更多的事情。但今天已經第六天了，烏克蘭還在經歷嚴重可怕的事情，這也是讓我決定採取行動的原因。通常奧運或重大國家賽事才會穿上國家隊服，但作為烏克蘭人，我們不能再坐以待斃，這對我也意義重大，這不只是一場WAT賽事了。」

史維托莉娜稍早也身穿烏克蘭藍黃戰袍，以6:1、6:2擊敗俄選手波塔波娃。而對於國家還深陷戰火的她也表示今天的比賽心情相當複雜，「今天這對我來說是一場非常特別的比賽，我的心情還處於悲傷狀態，但我很高興能在這裡打網球。」

白俄羅斯 烏克蘭 史維 國歌 國旗

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